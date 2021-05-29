İSTANBUL - Bakan Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi Açılış Töreninde konuştu
- Tören alanından görüntüler - Kule hazırlanan tanıtım filminden görüntüler - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi ve karşılanması - İstiklal Marşı okunması - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşmasıİSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katılldığı Çamlıca Kulesi açılış töreni'nde konuştu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım