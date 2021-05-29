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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Bakan Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi Açılış Töreninde konuştu

İSTANBUL - Bakan Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi Açılış Töreninde konuştu

- Tören alanından görüntüler - Kule hazırlanan tanıtım filminden görüntüler - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi ve karşılanması - İstiklal Marşı okunması - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşmasıİSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katılldığı Çamlıca Kulesi açılış töreni'nde konuştu.

Açılış Töreni Tanıtım Filmi 

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