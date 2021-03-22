İSTANBUL - Bahçelievler'de ateş ölçer çaldıkları iddia edilen zanlılar yakalandı
- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesiBahçelievler'de ateş ölçer çaldıkları iddia edilen zanlılar yakalandı - Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandıİSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de bir iş yerinden piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin lira olan 7 bin 500 ateş ölçerin çalınması olayına ilişkin 3 kişi yakalandı.Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Mart'ta Siyavuşpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerine ait depodan piyasa değeri 1 milyon 100 ile 1 milyon 300 bin lira arasında olan 7 bin 500 adet ateş ölçer cihazının çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.Polis, yaptığı çalışmanın ardından hırsızlık olayında kullanılan kamyonu tespit etti. Kamyon sahibi Y.A. Bağcılar'da yakalandı. Y.A'nın polise verdiği ifadesinde N.Ö. ve E.Z'nin bu işi kendisine nakliye işi olarak söylediğini kendisinin de kabul ederek depoda bulunan malzemeleri Bağcılar'da N.Ö'ye ait kömürlüğe bıraktığını anlattı.Polis, N.Ö. ve E.Z'yi de gözaltına aldı. Söz konusu adreste yapılan aramada 7 bin 500 ateş ölçer cihazı ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.A. ve N.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken E.Z. tutuklandı.
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