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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Bağcılarda kuyumcuyu soymaya çalışan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

İSTANBUL - Bağcılarda kuyumcuyu soymaya çalışan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

- Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri - Zanlının çalışanlar tarafından etkisiz hale getirilmesi - Şüphelilerin adliyeye sevk edilmeleriBağcılarda kuyumcuyu soymaya çalışan 3 şüpheliden 1'i tutuklandıİSTANBUL (AA) - Bağcılar'da kuyumcu dükkanına soygun girişiminde bulunan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 4 Şubat'ta Merkez Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına silahlı soygun girişiminde bulunulmasıyla ilgili çalışma başlattı.Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, maskeli şekilde kuyumcu dükkanına girerek silah doğrultan R.E'nin, iş yeri çalışanı M.B'nin de kendisine silah doğrultması üzerine dükkandan çıkarak 34 SA 4485 plakalı araçla kaçtığını tespit etti.Söz konusu soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, R.E. ile birlikte kaçmasına yardım eden D.O. ve M.Ö'yü gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.E. tutuklanırken, diğer iki zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Soygun Girişimi Güvenlik Kamerası Kuyumcu Dükkanı Silahlı Soygun 

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