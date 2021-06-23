İSTANBUL - Bağcılar'da otomobillerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı
- Olaylara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri - Zanlıların emniyetten çıkışlarıBağcılar'da otomobillerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandıİSTANBUL (AA) - Bağcılar'da otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliye adli kontrol şartı kapsamında ev hapsi cezası verildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 1 - 2 Haziran'da, Bağcılar'da meydana gelen otomobillerden hırsızlığa ilişkin çalışma başlattı.Olay yerleri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.Polis, yaptığı çalışmayla 4 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan Murat U'nun 56, Berkan S'nin 12, Ali K'nin 15 ve Recep K'nin 36 suçtan emniyette kaydı olduğu tespit edildi.Şüphelilerin, 1 - 2 Haziran'da ilçede meydana gelen 10 otomobilden hırsızlık olaylarının failleri oldukları belirlendi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere, adli kontrol şartı kapsamında ev hapsi cezası uygulandı.
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