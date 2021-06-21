İSTANBUL - Bağcılar'da İETT otobüsü servis aracına çarptı: 4 kişi hafif yaralandı
- Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan kaza anıBağcılar'da İETT otobüsü servis aracına çarptı: 4 kişi hafif yaralandıİSTANBUL (AA) - Bağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsünün, park halindeki servis minibüsüne çarpması sonucu 4 kişi hafif yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Mahmutbey Caddesi'nde seyreden İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında park halindeki servis minibüsüne çarptı. Servis minibüsü de önünde park edilen hatlı minibüse çarptı.Meydana gelen kazada hafif yaralanan İETT otobüsündeki 4 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.
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