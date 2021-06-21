Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Bağcılar'da İETT otobüsü servis aracına çarptı: 4 kişi hafif yaralandı

İSTANBUL - Bağcılar'da İETT otobüsü servis aracına çarptı: 4 kişi hafif yaralandı

- Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan kaza anıBağcılar'da İETT otobüsü servis aracına çarptı: 4 kişi hafif yaralandıİSTANBUL (AA) - Bağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsünün, park halindeki servis minibüsüne çarpması sonucu 4 kişi hafif yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Mahmutbey Caddesi'nde seyreden İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında park halindeki servis minibüsüne çarptı. Servis minibüsü de önünde park edilen hatlı minibüse çarptı.Meydana gelen kazada hafif yaralanan İETT otobüsündeki 4 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Hastane Kamera Sağlık Ekipleri Direksiyon Servis Aracı 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement