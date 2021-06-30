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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Bağcılar'da bir okulun çatısında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL - Bağcılar'da bir okulun çatısında çıkan yangın söndürüldü

- Okul binasının dış/genel planı - İtfaiye ekiplerinin çalışması - Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan'ın açıklamasıGÜNCELLEME - Bağcılar'da bir okulun çatısında çıkan yangın söndürüldüYANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ VE BAĞCILAR KAYMAKAMININ AÇIKLAMASI EKLENDİİSTANBUL (AA) - Bağcılar'da, bir ilkokulun çatısında çıkan yangın, söndürüldü.Güneşli Mahallesi'ndeki Koca Yusuf İlkokulu'nun çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle okulda hasar oluştu.Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Eldivan, olay sırasında okulun boş olduğunu belirterek, "Yangının çatıdaki çalışmadan dolayı çıktığını düşünüyoruz. İtfaiyenin raporundan sonra netlik kazanacak." dedi.

Polis Yangın Sağlık Ekipleri 

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