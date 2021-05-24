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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Avustralya vatandaşları bir yıl sonra ülkelerine döndü

İSTANBUL - Avustralya vatandaşları bir yıl sonra ülkelerine döndü

- Genel görüntülerAvustralya vatandaşları bir yıl sonra ülkelerine döndüİSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınının başlamasıyla sınırların kapanması nedeniyle ülkelerine dönemeyen 220 Avustralyalı, yaklaşık bir yıl aradan sonra özel seferle ülkelerine gitti.Türkiye başta olmak üzere 25 ülkede yaklaşık bir yıldır bulunan yolcular, ülkelerine dönmek için İstanbul Havalimanı'na geldi. Burada bilet işlemleri ve PCR testlerini yaptıran yolcuların daha sonra sağlık formu doldurulup ateşleri ölçüldü.Yolcusuz olarak İstanbul Havalimanı'na gelen Qantas Havayolları'na ait yolcu uçağı, 220 yolcusunu aldıktan sonra Avustralya'nın Darwin şehrine hareket etti.

Yolcu Uçağı Koronavirüs 

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