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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Avukat Necip Kibar son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Avukat Necip Kibar son yolculuğuna uğurlandı

- Cenaze namazı kılınması - Rıdvan Kaya'nın konuşması - Dua edilmesiAvukat Necip Kibar son yolculuğuna uğurlandı - Kovid - 19 nedeniyle vefat eden Özgür - Der Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Necip Kibar için Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılındıİSTANBUL (AA) - Kovid - 19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Özgür - Der Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Necip Kibar, son yolculuğuna uğurlandı.Kibar için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Özgür - Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, gazeteci - yazar Kenan Alpay ile dernek ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı.
Törende sosyal mesafeye dikkat edildi.Cenaze namazının ardından konuşma yapan Rıdvan Kaya, Necip Kibar’ın örnek kişiliğine vurgu yaparak, onun 28 Şubat sürecinde mağdur olan insanların avukatlığını yaptığını ve ihtiyacı olan hiç kimsenin yardım talebini geri çevirmediğini anlattı.Kibar’ın cenazesi, konuşmaların ardından memleketi Giresun’un Görele ilçesinde toprağa verilmek üzere yola çıkarıldı.1961 yılında Giresun’da doğan Necip Kibar, Fatih'te Pertevniyal Lisesi’ni bitirmesinin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.İnsan hakları ihlallerinin yaşandığı alanlarda mağdurların avukatlığını yapmakla bilinen Kibar, aktif bir hukuk insanı olarak kamuoyunun yakından takip ettiği birçok davaya avukat olarak katıldı.
Kibar, 28 Şubat döneminde başta başörtülü öğrenci ve öğretmenler olmak üzere kamudan ihraç edilen memurların da avukatlığını yaptı.Mavi Marmara ve Yasin Börü gibi kamuoyunun yakından takip ettiği davalarda da avukatlık yapan Kibar, 15 Temmuz şehit yakınlarının da avukatlığını üstlendi.Aynı zamanda Uluslararası Hukukçular Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olan Kibar, birlik faaliyetleri kapsamında Moro, Filistin, Yemen, Kudüs ve Mısır’daki mağdurlar için hukuki destekte bulundu. Necip Kibar, evli ve üç çocuk babasıydı.

Sivil Toplum Kuruluşu Şehit Yakınları Başörtülü Öğrenci İnsan Hakları Cenaze Namazı 

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