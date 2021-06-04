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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Avrasya Tüneli'ndeki araç yangını trafik yoğunluğuna neden oldu

İSTANBUL - Avrasya Tüneli'ndeki araç yangını trafik yoğunluğuna neden oldu

- Yangın nedeniyle trafiğe kapanan Avrasya Tüneli önünde oluşan yoğun trafik görüntüleri - Yangının söndürülmesi sonrası açılan tünel trafiği - İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında yaralı ve can kaybı bulunmadığı belirtildi - Geçici süreyle trafiğe kapatılan Avrasya Tüneli, saat 21.30 itibariyle ulaşıma açıldıİSTANBUL (AA) - Avrasya Tüneli’nde Avrupa istikametinden Anadolu istikametine seyir halindeki yabancı plakalı bir araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 21.20’de Avrasya Tüneli’nde Avrupa istikametinden Anadolu istikametine seyir halindeki yabancı plakalı bir araçta, henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktığı belirtildi.Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında yaralı ve can kaybı bulunmadığı ifade edildi.Geçici süreyle trafiğe kapatılan Avrasya Tüneli'nin saat 21.30 itibariyle ulaşıma açıldığı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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