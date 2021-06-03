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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Avcılar'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü (2)

İSTANBUL - Avcılar'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü (2)

- Yangın çıkan binanın görüntüsü - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiİSTANBUL(AA) - Avcılar'da metruk bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Deniz Köşkler Mahallesi Gül Sokak'ta kullanılmayan 6 katlı binanın çatı katında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm çatıyı sardı.Durumu fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.Yangın nedeniyle Ankara istikametinde bir süre araç trafiğine kapatılan D - 100 kara yolu yan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar trafik akışına açıldı.

Çatı Katı Polis Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

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