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26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Avcılar'da çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulundu

İSTANBUL - Avcılar'da çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulundu

- Bebek cesedinin bulunduğu konteynerlerden görüntüler - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarıİSTANBUL (AA) - Avcılar'da çöp konteynerinin yanında, bir poşetin içinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, kağıt toplayıcılığı yapan bir kadın, Gümüşpala Mahallesi Şehit Komando Er Kürşat Çakmak Sokak'taki çöp konteynerinin yanında büyük bir poşet buldu. Poşetin içine bakan kadın, nevresime sarılı halde hareketsiz yatan bir erkek bebek gördü.Kadının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Ambulansla hastaneye götürülen yeni doğmuş bebeğin hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Hastane Bebek Cesedi Çöp Konteyneri Polis Ekipleri Yeni Doğmuş Bebek 

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