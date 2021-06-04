İSTANBUL - Avcılar'da bir apartmanın balkonu çöktü (2)
- Balkonu çöken binanın görüntüleri - Olay yerinden görüntüler - Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile röportajİSTANBUL (AA) - Avcılar’da balkonu çöken apartman için tahliye kararı verildi. Denizköşkler Mahallesi Muhtar Kazım Akgül Caddesi’ndeki 7 katlı Sezer Apartmanı'nın ikinci katındaki bir balkon henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım