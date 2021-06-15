İSTANBUL - Ataşehir'de silahlı gasp olayında hayatını kaybeden kadının eski kocası da ölü bulundu
- Olayın meydana geldiği rezidanstan görüntüler - Olay yerindeki polisler - Olay yerine cenaze aracının gelmesi - Polis ekipleri, şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattıİSTANBUL (AA) - Ataşehir'de içinde para bulunan çantayı taşırken silahla vurulup gasbedildikten sonra yaşamını yitiren kadının eski kocası da oturduğu rezidansın bahçesinde ölü bulundu.Küçükbakkalköy Mahallesi'ndeki bir rezidanstan bahçeye bir kişinin düştüğünün bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin, sabah saatlerinde silahla vurularak gasbedilen Sibel K'nın eski eşi Süleyman A. olduğu belirlendi.Süleyman A'nın cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis ekipleri, şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olayla ilgili çalışma başlattı.Süleyman A'nın evinde inceleme yapan ekiplerin, evde bir miktar para buldukları öğrenildi. - Eski eş de sabah saatlerinde öldürülüp üzerindeki para dolu çanta gasbedilmiştiKüçükbakkalköy Başar Sokak'taki bir holdingin para sevkiyatı işlerini yapan yöneticilerinden olduğu belirtilen 41 yaşındaki Sibel K'ye, iş yerinden çıktığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açılmıştı.Başından vurulan Sibel K, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheliler, içerisinde yaklaşık 3 milyon lira olduğu bildirilen çantayı alarak kaçmıştı.Bu arada, sabah saatlerinde holding önünde gerçekleşen silahlı gasp olayında, Mert A'nın da kolundan yaralandığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.Polis ekiplerinin her iki olayla ilgili çalışmaları sürüyor.
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