İSTANBUL - Ataşehir'de mobilya fabrikasında yangın
- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesiAtaşehir'de mobilya fabrikasında yangınİSTANBUL (AA) - Ataşehir'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Alınan bilgiye göre, Ferhatpaşa Mahallesi Geçici 8 Sokak'ta bulunan bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin, yangına müdahalesi sürüyor.
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