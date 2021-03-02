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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Ataşehir'de mobilya fabrikasında yangın

İSTANBUL - Ataşehir'de mobilya fabrikasında yangın

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesiAtaşehir'de mobilya fabrikasında yangınİSTANBUL (AA) - Ataşehir'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Alınan bilgiye göre, Ferhatpaşa Mahallesi Geçici 8 Sokak'ta bulunan bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin, yangına müdahalesi sürüyor.

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