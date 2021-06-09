İSTANBUL - Ataşehir'de işyeri yangını

- Yanan işyerinden yükselen alevler - İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıİSTANBUL (AA) - Ataşehir'de meydana gelen yangında bir işyerinde maddi hasar oluştu.Kayışdağı Mahallesi Çeşme Caddesi'nde parke imalatı yapan bir işyerinde sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.İtfaiye ekipleri yangını yayılmadan kontrol altına alarak söndürdü.
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