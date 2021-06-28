Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Ataşehir'de bir iş yerinde kaçak içki ve sigara ele geçirildi

İSTANBUL - Ataşehir'de bir iş yerinde kaçak içki ve sigara ele geçirildi

- Operasyondan görüntülerAtaşehir'de bir iş yerinde kaçak içki ve sigara ele geçirildiİSTANBUL (AA) - Ataşehir'de yaşı küçük çocuklara içki ve sigara sattığı öne sürülen iş yerine düzenlenen baskında 1194 şişe bandrolsüz içki, 123 paket kaçak sigara ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Haziran'da Atatürk Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitede ikamet eden ailelerin, site içerisindeki iş yerinden çocuklarına alkol ve sigara satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.İş yerine ve deposuna baskın düzenleyen ekipler, 1194 şişe bandrolsüz içki, 123 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi.İş yeri sahibi E.M.O. hakkında kaçakçılık kanuna muhalefetten işlem yapıldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Küçük Çocuk Kaçakçılık Muhalefet Kaçak Sigara Kaçak İçki 

İlgili Foto Galeriler
Doğum günü faciayla sona eriyordu!Doğum günü faciayla sona eriyordu!
5 Yaşında Tam 80 Kilo5 Yaşında Tam 80 Kilo
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement