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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Asayiş uygulamaları yapıldı

İSTANBUL - Asayiş uygulamaları yapıldı

- Üsküdar ve Taksim'deki asayiş uygulamasından detaylarÜsküdar'da asayiş uygulaması yapıldıİSTANBUL (AA) - Üsküdar’da asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Üsküdar meydanda toplanan Önleyici Hizmetler ve Güven Timleri şube müdürlükleri ile Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, görev yapacakları bölgelere dağıldı.Uygulama kapsamında ilçenin tüm giriş çıkışlarında kurulan noktalarda kontroller yapıldı.Araçlarda arama ve şüphelilerin GBT sorgulaması gerçekleştirildi.
İlçe genelinde yapılan uygulamaya 70 ekip ve 150 personel katıldı.

Kışla Trol 

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