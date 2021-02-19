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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - ARŞİV - Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç vefat etti

İSTANBUL - ARŞİV - Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç vefat etti

- 2 Aralık 2014 tarihinde Fatih Camisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Prof. Dr. Osman Öztürk'ün cenaze namazı - Hadis alimi Muhammed Emin Saraç'ın cenaze namazı kıldırması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hadis alimi Muhammed Emin Saraç'ın elini öpmesi - Muhammed Emin Saraç'ın fotoğraflarıHadis alimi M. Emin Saraç vefat ettiİSTANBUL (AA) - Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden M. Emin Saraç, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.Saraç ailesinden yapılan açıklamada, "Aile büyüğümüz muhterem Emin Saraç hocaefendi kısa bir süre önce Rahmeti Rahmana kavuşmuştur. Allah mekanını cennet eylesin. Cenaze programı daha sonra bildirilecektir." denildi.

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