İSTANBUL - Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yapıldı
- Sivil trafik ekiplerince hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yapılmasıArnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yapıldıİSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekiplerince Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde denetim yapıldı.Yapılan denetim ve kontroller sırasında, muayene, plaka, tonaj, çadır ve evrak eksiği bulunan hafriyat kamyonlarına ceza kesildi.
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