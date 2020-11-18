Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Arnavutköy'de bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

- Olay yerinden görüntüler - Polis ekiplerinin olaya müdahalesiArnavutköy'de bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandıİSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de, bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Kiptaş Konutları yanındaki bir iş yerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş edildi.Olay sırasında iş yerinde bulunan 2 kişi yaralandı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.Polis bölgeyi emniyet şeridiyle kapatarak inceleme başlattı.Yaralıların kendi imkanlarıyla Arnavutköy Devlet Hastanesine gittiği öğrenildi.

Silahlı Saldırı Emniyet Şeridi Polis Ekipleri Pompalı Tüfek Saldırı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı