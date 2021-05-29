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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor (2)

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor (2)

- Yangın anı vatandaş kamerası görüntüleri - Yangının çıktığı kumaş fabrikasından görüntüler - İtfaiye ekiplerinin çalışmaları - Görgü tanığı ile röportajİSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de 4 katlı kumaş fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Alınan bilgiye göre, Ömerli Mahallesi General Şükrü Koraltı Caddesi'ndeki 4 katlı kumaş fabrikasının giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle içeride çalışan işçiler tahliye edildi.Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Fabrika Kamera Kumaş Fabrikası Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

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