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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul Anadolu Yakası'nda beklenen kar yağışı başladı

İstanbul Anadolu Yakası'nda beklenen kar yağışı başladı

kar yağışından görüntüler

Yağan Kar Yağışı Kar Uyarısı Irak 

-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da beklenen kar yağışı yeniden başladı.
Anadolu Yakasının yüksek kesimlerinden Aydos Tepesi'nde kar etkisini lapa lapa yağarak sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yapılan kar uyarısı sonrası Anadolu Yakasının yüksek kesimlerinde kar etkisini göstermeye başladı.
Anadolu Yakası'nın Kartal Aydos Ormanı civarında karla karışık olarak başlayan yağış yerine lapa lapa yağan kar yağışına bıraktı. Öte yandan gece saatlerinde şiddetini artırması beklenen kar yağışının şehir merkezlerinde de etkili olması bekleniyor.
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