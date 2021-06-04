İSTANBUL - Ali Koç, 'futbolda şike' davası için Silivri'de
İSTANBUL - Ali Koç, "futbolda şike" davası için Silivri'de - Silivri Ceza İnfaz Kurumundan görüntüler - Ali Koç ve beraberindekilerin Mahkeme binasına girişleriİSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 88 sanığın yargılandığı davada karar açıklanması bekleniyor. Karar duruşmasına Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'da katıldı
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