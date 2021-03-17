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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - AKM inşaatında asma tavan çöktü

İSTANBUL - AKM inşaatında asma tavan çöktü

- AKM inşaatında asma tavanın çökmesi - Olay yerinden görüntülerAKM inşaatında asma tavan çöktüİSTANBUL (AA) - Taksim Meydanı'nda inşaatı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) asma tavanın çökmesi sonucu 6 işçi hafif yaralandı.Taksim Meydanı'nda inşaat çalışması süren AKM'de, henüz belirlenemeyen nedenle asma tavan çöktü.Tavanın çökmesi sonucu 6 işçi hafif yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı işçiler, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İlk Müdahale Polis Hastane Polis Ekipleri 

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