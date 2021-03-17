İSTANBUL - AKM inşaatında asma tavan çöktü

- AKM inşaatında asma tavanın çökmesi - Olay yerinden görüntülerAKM inşaatında asma tavan çöktüİSTANBUL (AA) - Taksim Meydanı'nda inşaatı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) asma tavanın çökmesi sonucu 6 işçi hafif yaralandı.Taksim Meydanı'nda inşaat çalışması süren AKM'de, henüz belirlenemeyen nedenle asma tavan çöktü.Tavanın çökmesi sonucu 6 işçi hafif yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı işçiler, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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