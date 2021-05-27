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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapılıyor

İSTANBUL - AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapılıyor

- Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndan görüntüler - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi - Salondan görüntüler - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı - Hazırlanan videodan görüntülerİSTANBUL (AA) - Türk demokrasi tarihinde "kara bir leke" olan 1960 askeri darbesinin ardından yargılamaların yapıldığı ve geçen yıl da tarihi sürece ışık tutacak şekilde yeniden düzenlenerek açılan Demokrasi ve Özgürlükler Adası, 27 Mayıs'ın 61. yılında AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na helikopterle geldi.Erdoğan'ın konuşma yapacağı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına, bazı bakanlar ile il başkanları katılıyor.Geçen yılki açılışın ardından en yoğun günün yaşanacağı Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda, bugün için konferans salonu, müzeler ve donatı alanlarında son düzenlemeler de yapıldı.Askeri darbenin 61. yılında, burada yargılanarak idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan da anılacak.

Benin Askeri Darbe İl Başkanları Konferans Helikopter 

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