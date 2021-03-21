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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
İSTANBUL - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, özel sporcularla buluştu

İSTANBUL - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, özel sporcularla buluştu

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın konuşması - Fatma Betül Sayan Kaya'nın sporcularla pasta kesmesi - Federasyon yetkililerinin Kaya'ya kırmızı - beyaz forma hediye etmesi - Fatma Betül Sayan Kaya'nın sporcularla hediye takdim etmesiAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, özel sporcularla buluştu: - "AK Parti iktidara geldiği günden bu yana engelli bireylerimizin, özel bireylerimizin yanında olmuş bir parti"İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "AK Parti iktidara geldiği günden bu yana engelli bireylerimizin, özel bireylerimizin yanında olmuş bir parti." dedi.
Kaya, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Bayrampaşa'da düzenlenen programda, down sendromlu, otizmli ve mental özel sporcularla bir araya geldi.Kaya, Down Sendromlular Farkındalık Günü'nü, saygıyı, sevgiyi, dayanışmayı artırmaya vesile kılan bir gün olarak gördüklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Her insan ayrı kıymetli. AK Parti iktidara geldiği günden bu yana engelli bireylerimizin, özel bireylerimizin yanında olmuş bir parti. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle bu kardeşlerimize büyük değer vermesiyle bugünlere geldik. Biz hiçbir zaman Özel Sporcular Federasyonunu yalnız bırakmadık. İnanıyoruz ki Allah insana aşamayacağı hiçbir yükü vermez. Bu genç kardeşlerimizin her biri, engellerin nasıl yıkıldığının birer örneği. Kendilerinde olan cevheri başarılarıyla ortaya koydular. Hayata dört elle sarılanlar başarıyı er ya da geç yakalıyor. Bütün gücümüzle sizlerin yanınızdayız. Bu imkanları artırmayı, destek vermeye devam edeceğiz."Konuşmaların ardından sporcular kendilerini tanıttı. Sporcularla sohbet eden Kaya, daha sonra birlikte pasta kesti.Federasyon yetkilileri Kaya'ya kırmızı - beyaz forma hediye ederken, programa destek veren basın mensuplarına da teşekkür belgesi takdim etti.Programa, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Sevim Madak, sporcular, refakatçileri ve davetliler katıldı.

Otizm Gesi Forma Basın Mensupları Irak 

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