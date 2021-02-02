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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul’a su sağlayan barajda doluluk yüzde 25’e yükseldi

İstanbul’a su sağlayan barajda doluluk yüzde 25’e yükseldi

hasanlar barajından aktüel görüntü

Hasanlar Barajı Hasanlar Doluluk Oranı Kar Yağışı Sonbahar 

-barajın doluluğundan görüntü
-kuraklık zamanı çekilen drone görüntüleri
-kayıklardan görüntü
-suların yükselmesi ile kayıkların gömülmesi
-doluluktan görüntü
-Hasanlar Köyü Muhtarı İlknur Ünlü

( DÜZCE )- Yağışların ardından Hasanlar Barajı’nda doluluk oranı arttı- Kuraklıkta görülen kayıklar, suların yükselmesi ile kayboldu DÜZCE

- İstanbul’un su ihtiyacı karşılayan Düzce Hasanlar barajında son yağışlarla birlikte su seviyesi yüzde 25'e yükseldi. Düzce’de sonbahar ve kış aylarında beklenen yağışın yağmaması neticesinde Hasanlar Barajı'ndaki su seviyesi 2020 yılının Ocak ayında yüzde 15’e kadar düşmüştü. İstanbul’a su sağlayan barajın yaklaşık yüzde 85’inin çekilmesi ile kayıklar karaya oturmuş, alanda inekler otlamaya başlamıştı. Yağmur ve kar yağışının ardından su seviyesinde gözle görülür artış yaşandığı Hasanlar Barajı’nda doluluk oranı yüzde 25’e kadar yükseldi. Karlar eriyince yeterli doluluğa ulaşacak Tarımsal sulama ve İstanbul’a su temin etme hususunda şu an itibariyle bir sıkıntı gözükmediğini dile getiren Hasanlar Köyü Muhtarı İlknur Ünlü, “Yaklaşık 3-4 aydır yaşanan kuraklık yağmur ve kar yağışının ardından barajdaki su seviyesini yükseltti. Hasanlar Barajı’nın yüzde 15 oranında olan su seviye yağışların ardından yüzde 25’e kadar yükseldi. Mart-Nisan-Mayıs aylarında dağlardaki karlarında erimesiyle birlikte doluluk oranı yeterli seviyeye yükselecek. Tarımsal sulama ve İstanbul’a su gönderme anlamında da şu an için bir sorun gözükmüyor” şeklinde konuştu.
Karaya oturan kayıklar suya kavuştu Ocak ayında barajda çekilen görüntülerde karaya oturan kayıklar ise su seviyesinin yükselmesiyle gözlerden kayboldu. Hasanlar Barajı’ndaki son durum drone ile havadan görüntülendi. (EB-GY-
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