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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
İSTANBUL - 80 bin paket kaçak puro ele geçirildi

İSTANBUL - 80 bin paket kaçak puro ele geçirildi

- Kaçak puro operasyonundan detaylar - 80 bin paket kaçak puro ele geçirilmesi İstanbul 'da 80 bin paket kaçak puro ele geçirildi - Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandıİSTANBUL (AA) - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen 80 bin paket kaçak puro ele geçirilen operasyonda yakalanan bir şüpheli tutuklandı.Yasa dışı yollardan ülkeye puro sokulduğu ve bunların başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde yaygın olarak bulunan zincir büfelerde piyasaya sürüldüğü bilgisini alan jandarma ekipleri, çalışma başlattı.Ekipler, yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirerek şüphelileri ve adreslerini belirledi.Takip sonunda kaçak ürünlerin Başakşehir'de bir depoda olduğunu ve dağıtıma çıkarılacağını tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, çok tercih edilen bir markaya ait, çeşitli aromalarla zenginleştirilmiş versiyonları bulunan, piyasa değeri yaklaşık 8 milyon lira olan 80 bin paket kaçak puro ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.A. tutuklanırken, M.A. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Jandarma Kaçak Akalan Irak 

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