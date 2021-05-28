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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - 714 kaçak cep telefonu ele geçirildi

İSTANBUL - 714 kaçak cep telefonu ele geçirildi

- Pollisin gözaltı işlemi İstanbul 'da 714 kaçak cep telefonu ele geçirildiİSTANBUL (AA) - Bakırköy'de şüphe üzerine durdurulan bir kişinin sırt çantasında 714 kaçak cep telefonu bulundu. İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Mayıs'ta İncirli Kavşağı üzerinde şüphelendiği bir kişiyi durdurdu.Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılan H.Ş'nin sırt çantasında ekipler arama yaptı. Polis, çantada faturası olmayan 714 adet tuşlu cep telefonu ele geçirdi.Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna muhalefetten gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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