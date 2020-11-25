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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - 658 parça tarihi eser ele geçirildi

İSTANBUL - 658 parça tarihi eser ele geçirildi

- Ele geçirilen tarihi eserlerin sergilenmesi - Polisin eve baskın yapma anları İstanbul 'da 658 parça tarihi eser ele geçirildi - Gözaltına alınan 1 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da düzenlenen operasyonda, 658 parça tarihi eser ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.Teknik ve fiziki takiple istihbarat çalışmaları sonrası 24 Kasım'da Beykoz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli dönelere ait bronz ok ve mızrak ucu, heykel başları ve parçaları, göz yaşı şişeleri ve çok sayıda sikkenin de aralarında bulunduğu 658 parça tarihi eser ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yurt Dışı Suç Örgütü Irak 

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