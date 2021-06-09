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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - 4 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu başlatıldı

İSTANBUL - 4 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu başlatıldı

- Polis ekiplerinin operasyonundan görüntüler - Polislerin operasyon düzenlenen evde aramalar yapması - Şüpheli şahsın gözaltına alınmasıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'un Kartal, Maltepe, Pendik ve Ümraniye ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 şüpheliye yönelik başlatılan çalışma kapsamında 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı helikopter destekli operasyonda, ekipler özel eğitimli narkotik dedektör köpekleriyle söz konusu adreslerde arama yapıyor.Çeşitli uyuşturucu maddelerin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar paranın ele geçirildiği operasyonda, bazı kişiler gözaltına alındı.Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.Operasyon kapsamında aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

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