İSTANBUL - 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
- Ele geçirilen kaçak akaryakıtlardan detaylar İstanbul 'da 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiİSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Mart'ta Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde bulunan depo görünümlü yerde çok sayıda varilden mazota benzer sıvıların aktığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Adrese düzenlenen baskında 143 varil içerisinde 30 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan depo sahibi A.T.'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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