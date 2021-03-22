Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İSTANBUL - 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

- Ele geçirilen kaçak akaryakıtlardan detaylar İstanbul 'da 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiİSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Mart'ta Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde bulunan depo görünümlü yerde çok sayıda varilden mazota benzer sıvıların aktığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Adrese düzenlenen baskında 143 varil içerisinde 30 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan depo sahibi A.T.'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaçak Karya Kaçak Akaryakıt 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement