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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - 284 parça tarihi eser ele geçirildi

İSTANBUL - 284 parça tarihi eser ele geçirildi

- Operasyon görüntüsü - Tarihi eserlerin detay görüntüleri - Sergiden görüntüler İstanbul 'da 284 parça tarihi eser ele geçirildi - Operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da düzenlenen 3 operasyonda, 284 parça tarihi eser ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.Teknik ve fiziki takiple istihbarat çalışmaları sonrası 12 Şubat ile 9 Mart tarihleri arasında Fatih ve Kadıköy'de düzenlenen 3 operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli dönelere ait cam obje, gümüş sikke, Kur'an - ı Kerim, mühür, şamdan ve hat levhaların da aralarında bulunduğu 284 parça tarihi eser ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yurt Dışı Suç Örgütü Irak 

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