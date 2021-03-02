Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - '28 Şubat'ı Yaşadım, 28 Şubat'ın Farkındayım' fotoğraf sergisi açıldı

İSTANBUL - '28 Şubat'ı Yaşadım, 28 Şubat'ın Farkındayım' fotoğraf sergisi açıldı

İSTANBUL - "28 Şubat'ı Yaşadım, 28 Şubat'ın Farkındayım" fotoğraf sergisi açıldı - Sergiden görüntüler - Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın konuşması "28 Şubat'ı Yaşadım, 28 Şubat'ın Farkındayım" fotoğraf sergisi açıldıİSTANBUL (AA) - 28 Şubat postmodern darbesini fotoğraflarla anlatan "28 Şubat'ı Yaşadım, 28 Şubat'ın Farkındayım" sergisi açıldı.Beyoğlu Belediyesince İstiklal Caddesi'ndeki Galatasaray Lisesi önünde düzenlenen sergide, 28 Şubat'ı anlatan fotoğraflar yer aldı. 28 kareden oluşan sergide, postmodern darbe sürecinin akılda kalan fotoğrafları bulunuyor.Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, millet iradesine olan saldırıyı unutturmamak adına bu fotoğraf sergisini açtıklarını söyledi.

Millete ve onun iradesine yapılan her saldırının yine millet tarafından unutulmayacağını ifade eden Yıldız, "Darbe nerede, kimden gelirse gelsin her defasında karşısında milleti bulacak. 28 Şubat ve bütün darbeler insanlık suçudur. Bu darbelerde mağdur olanlar hep millet olmuştur. 28 Şubat'ı unutmayacağız ve unutturmayacağız." dedi.
Programa, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu BBP Beyoğlu İlçe Başkanı Mustafa Yıldız ve vatandaşlar katıldı.
Fotoğraf sergisi, 6 Mart'a kadar açık kalacak.

İnsanlık Suçu Postmodern Darbesi Fotoğraf Sergisi Millet İradesi Saldırı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı