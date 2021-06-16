İSTANBUL - 180 saniyede 130 bin liralık hırsızlık

- Soygun anı 180 saniyede 130 bin liralık hırsızlıkİSTANBUL (AA) - Avcılar'da bir bilgisayar tamir dükkanına giren 4 kişi, 130 bin liralık malzemeyi çalıp kaçtı.Sabah saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hilal Sokak'ta faaliyet gösteren bilgisayar tamircisine gelen maskeli 4 zanlı, kepenkleri kırarak girdikleri iş yerinden bilgisayar malzemelerini geldikleri araca yüklemeye başladı. Alarm çalması üzerine camlara çıkan çevre sakinlerinin uyarılarına aldırış etmeyen şüpheliler, 130 bin liralık malzemeyi 3 dakika içinde alıp uzaklaştı.Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayı gerçekleştirilen zanlıları yakalama çalışması sürüyor.
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