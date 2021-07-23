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İSTANBUL - 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram dönüşü yoğunluğu
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram dönüşü yoğunluğu

İSTANBUL - 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram dönüşü yoğunluğu

- 15 Temmuz Demokrasi Otogarı - Otobüs firması yetkilisi Yusuf Şahin ile röportaj - Otobüs firması çalışanı Nihat Uçar ile röportaj - Otobüs firması görevlisi Remzi Kurşungöz ile röportaj15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram dönüşü yoğunluğu yaşanıyorİSTANBUL (AA) - Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren İstanbul luların kente dönmeye başlamasıyla 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor.9 günlük bayram tatili için memleketlerine veya tatil beldelerine giden vatandaşlar, İstanbul 'a dönüş yolculuğuna başladı.
İstanbul 'a dönüşlerde şehirlerarası otobüsleri tercih eden vatandaşlar, Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.Bir otobüs firması yetkilisi Yusuf Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dönüş yoğunluğunun bugün başlayıp pazar günü geceye kadar süreceğini dile getirerek, "Kurban Bayramı’ndan önce İstanbul ’dan gidişler yoğundu, şu an bayram dönüşü olarak yolcularımızı memleketlerinden getiriyoruz. Yoğunluk şu an Anadolu’dan buraya doğru" dedi.
Otobüs firması çalışanı Nihat Uçar ise İstanbul ’dan giden araçların genel olarak boş olduğunu belirterek, "Dönüşlerde bir hafta boyunca yoğunluk olur. Buradan gidişlerde sıra araçları boş olduğu için ek sefer düzenlemeye gerek yok" diye konuştu.
Başka bir otobüs firması görevlisi Remzi Kurşungöz ise İstanbul ’dan gidişlerde yoğunluğun bittiğini, dönüşlerde ise araçlarda yer olmadığını söyledi.

Bayram Tatili Muhabir Şehirlerarası Otobüs Otobüs Firması Pazar Günü 

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