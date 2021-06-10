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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - '12 Punto TRT Senaryo Günleri' 22 Haziran'da başlayacak

İSTANBUL - '12 Punto TRT Senaryo Günleri' 22 Haziran'da başlayacak

İSTANBUL - "12 Punto TRT Senaryo Günleri" 22 Haziran'da başlayacak - Tanıtım filmi"12 Punto TRT Senaryo Günleri" 22 Haziran'da başlayacak - Sinemacıları senaryo aşamasında destekleyerek projelerinin geliştirilmesine katkı sağlayan etkinlikte, sektörün önde gelen profesyonellerince eğitimler, TRT 2'de özel yayınlar ile söyleşi ve paneller düzenlenecekİSTANBUL (AA) - TRT tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "12 Punto TRT Senaryo Günleri", 22 - 29 Haziran'da gerçekleştirilecek.Sinema sektörüne yeni bir soluk kazandıran "12 Punto TRT Senaryo Günleri”, 9 farklı ülkeden katılımla 3 ayrı platformda yapılacak.Sinemacıları senaryo aşamasında destekleyerek projelerinin geliştirilmesine katkı sağlayan etkinlikte, sektörün önde gelen profesyonellerince çevrim içi eğitimler, TRT 2'de özel yayınlar ile Feriye'de söyleşi ve paneller düzenlenecek. - Dünya sinemasının en önemli isimleri 12 Punto'daSosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek düzenlenecek etkinlik bu yıl dünyanın farklı coğrafyalarından sinema profesyonellerini ağırlayacak.12 Punto'nun toplantıları ve etkinlikleri, Türkiye, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Bosna Hersek, Makedonya, Avustralya ve ABD'den dünyanın en önemli sinemacılarının katılımıyla düzenlenecek.Bu yıl finale kalan 12 uzun metrajlı film projesinin sahipleri senaryo, pazarlama ve promosyon alanlarından deneyimli isimlerle atölye çalışmalarına katılarak senaryo danışmanlarıyla birlikte senaryolarını geliştirme fırsatı bulacak. - Jüri üyeleri ödül dağıtacakProje sahipleri 28 Haziran'da uluslararası film endüstrisinin en önemli kuruluşlarının yöneticilerinden oluşan 5 kişilik jüriye projelerini sunacak.Uluslararası jüri üyeleri 12 finalist proje arasından 4 projeye TRT Ortak Yapım Ödülü, 4 projeye TRT Ön Alım Ödülü verecek. 12 Punto TRT Senaryo Günleri Ödül Töreni'nde ayrıca bu yıl TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü kazanan projeler de açıklanacak. - Ödül ve kapanış etkinliği 29 Haziran'daHer akşam 19.00'da TRT 2'de yayınlanacak "12 Punto Özel" programında da finalistleri ile röportajlar, etkinlik ile ilgili gelişmeler ve Türk sinemasının ödüllü yönetmen ve yapımcılarıyla söyleşiler ve 12 Punto etkinlikleriyle ilgili gelişmeler ekranlara gelecek."12 Punto TRT Senaryo Günleri" kapsamında herkese açık master class, söyleşi ve paneller Feriye'de gerçekleştirilecek.Etkinliğin 29 Haziran akşamı Feriye'de düzenlenecek kapanış ve ödül töreni de TRT 2'de canlı olarak yayınlanacak.

İngiltere Ödül Töreni Promosyon Toplantı Uluslararası 

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