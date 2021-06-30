Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul '10 numara yağ' operasyonu: 35 bin litre yakıt ele geçirildi

İstanbul '10 numara yağ' operasyonu: 35 bin litre yakıt ele geçirildi

Polis kamerasına yansıyan operasyon görüntüleri

Operasyon 10 Numara Yağ Kaçak Akaryakıt Altın Gözaltı 

-Baskın yapılan depo Akaryakıt tankları ve tankerden görüntü
-Diğer detaylar

( İSTANBUL - yeniden) İSTANBUL

- İstanbul’da, atık yağları akaryakıt olarak piyasaya sürdüğü iddia edilen bir depoya düzenlenen operasyonda 35 bin litre “10 numara” yağ ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli yakalandı.İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe ilçesinde bulunan bir depodan piyasaya kaçak akaryakıt sürüldüğü istihbaratı üzerine çalışma başlattı.Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin ardından iş yerine 14 Haziran’da baskın yapan ekipler, "10 numara" olarak da tanımlanan 35 bin litre işlenmemiş atık yağ ile kaçak akaryakıt taşımacılığında kullanıldığı değerlendirilen 1 kamyonet ele geçirdi. Baskında H.H.E.(21) ve M.C.(52) adlı 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Emniyete götürülen şüpheliler, “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan haklarında işlem yapılarak adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.(SK-ÖFA
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı