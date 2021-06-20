- ISS’deki astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı



- Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görevli ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Shane Kimbrough ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Thomas Pesquet, geçtiğimiz çarşamba günü teknik aksaklıklar nedeni ile ertelenen güneş panellerinin kurulumuna devam etmek için uzay yürüyüşüne çıktı. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) geçtiğimiz çarşamba günü teknik aksaklıklar nedeni ile ertelenen güneş panellerinin kurulumuna devam etmek için astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı. ISS Expedition 65 ekibinde bulunan ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Shane Kimbrough ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Thomas Pesquet, güneş panellerinin kurulumuna devam etmek amacıyla TSİ 14.42’de ISS’nin Quest hava kilidinden uzay yürüyüşüne başladı.

Pesquet’in 4’üncü, Kimbrough’un ise 8’inci kez çıktığı uzay yürüyüşünün yaklaşık altı buçuk saat sürmesi bekleniyor. Mevcut uzay yürüyüşü, Pesquet ve Kimbrough’un birlikte gerçekleştirdiği 4’üncü uzay yürüyüşü olurken, ikili uzay istasyonuna kurulması planlanan 6 güneş panelinin ikinci kısmını kuracaklar. Güneş panellerinin geriye kalan 4 kısmının ise ilerleyen tarihlerde kurulması planlanırken, geçtiğimiz çarşamba günü güneş panelinin ilk kısmı kurulmuştu. Kurulacak yeni panellerin, uzay istasyonunun güç ihtiyacını karşılamasına yardımcı olması bekleniyor.

