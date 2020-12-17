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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Israrla çadırda kalmak istedi, belediye ikna etti, “Benim evim Paris’te” dedi

Israrla çadırda kalmak istedi, belediye ikna etti, “Benim evim Paris’te” dedi

Yaşlı Adamın Kurduğu Çadır

Yaşlı Adam 

-yaşlı Adamın Konuşması
-çadırda Yaşlı Adamı Gören Gencin Konuşması

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yalnız yaşayan bir vatandaş, kendi imkanlarıyla kurduğu çadırda geçimini sürdürmek istedi. Soğuk geçen kış ayında çadırda yaşamakta ısrar eden yaşlı adamı belediye ekipleri uzun süre dil dökerek ikna etti. Yalnız yaşayan Ahmet Say isimli yaşlı adam, Küçük Sanayi Sitesi yakınlarındaki dere kenarında kendi imkanlarıyla kurduğu çadırda soğuk kış aylarında geçimini sürdürmek istedi. Israrla çadırda kalmak isteyen adamı, belediye çalışanları yaklaşık bir saat dil dökerek ikna etmeyi başardı. Öğretmenevine yerleştirilen yaşlı adam, soğuk havada zor şartlardan ve perişan durumdan kurtarılarak, sıcak bir yuvaya kavuşturuldu. Yaşlı adamın içler acısı halini görünce çok üzüldüğünü belirten esnaf Erdinç Pilan, yaşla vatandaşı ikna dene belediye görevlilerine teşekkür etti. Ahmet Say ise, “Ben Paris’e gitmek istiyorum, benim evim Paris’te” diye konuştu.
(HT-
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