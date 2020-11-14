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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- İsraillilerden Netanyahu karşıtı 'denizaltı' protestosu

- İsraillilerden Netanyahu karşıtı 'denizaltı' protestosu

olay yeri

Protesto Yolsuzluk Başkent Devlet Sırrı Yükselen 

-Protestolardan detay

( TEL AVİV ) TEL AVİV

- İsrail başkenti Tel Aviv'de yüzlerce kişi, Almanya'dan denizaltı alımında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu'yu protesto etti. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yüzlerce kişi, Almanya'dan denizaltı alımında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu'yu protesto etti. Tel Aviv'deki Hemed Kavşağı'nda toplanan ve dev bir denizaltının maketini taşıyan protestocular, denizaltıların konusunda Netanyahu ile soruşturma açılması çağrısında bulundu. Protestocular ayrıca, Netanyahu'nun istifasını ve yargılanmasını talep etti. Protesto sırasında polis, protestoculara sert müdahalede bulunarak en az 8 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında, daha önce ‘Almanya'dan ülkesine almak istediği denizaltıları satan şirketle bağlantıları olduğu' iddia edilmişti. Mavi-Beyaz İttifakı'nın lideri Benny Gantz, Mart ayında Netanyahu'nun gereksiz bir Alman denizaltısı satın alma anlaşması nedeniyle yükselen hisse senedinden 16 milyon şekel (4.4 milyon $) kazandığını iddia etmişti. Netanyahu ise, geçtiğimiz aylarda askeri kurumlara haber vermeden Alman denizaltılarının Mısır'a satışına onay da vermiş, bunu "devlet sırrı" olduğu için gizlediğini savunmuştu.
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