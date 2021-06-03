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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
- İsrailli yerleşimciler, Kerem Şalom Geçişi’ni kapattı - Gıda kamyonlarının girişini engellediler

- İsrailli yerleşimciler, Kerem Şalom Geçişi’ni kapattı - Gıda kamyonlarının girişini engellediler

Protestodan detay

Rehin Protesto İsrail 

-bir araya gelen İsrailli yerleşimciler

( GAZZE ) - İsrailli yerleşimciler, Kerem Şalom Geçişi’ni kapattı- Gıda kamyonlarının girişini engellediler GAZZE

- İsrailli yerleşimciler, Hamas’ın bir İsrailli askeri rehin aldığı iddiasıyla Kerem Şalom Kapısında toplanarak, Gazze Şeridi’ne gıda kamyonlarının girişini engelledi. İsrailli yerleşimciler, Hamas’ın bir İsrailli askeri “rehin” aldığı gerekçesiyle düzenledikleri protestoda Gazze'nin İsrail ve Mısır'ı bağlayan Kerem Şalom Kapısını kapattı. İsrailli yerleşimciler, protesto sırasında gıda kamyonlarını da engelledi. Protestoya katılan İsrailli askerin ailesi İsrail yönetiminin Hamas’tan oğlunu geri almasını talep etti. İsrail basınında yer alan haberlerde, Hamas'ın İsrail ile ateşkes sağlamadan önce İsrailli asker Hadar Goldin dahil olmak üzere 4 İsrailli askeri rehine olarak aldığı yazılmıştı.
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