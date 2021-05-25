Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
İsrail zulmüne sessiz kalan ülkelere Gaziantep'te bantlı tepki

İsrail zulmüne sessiz kalan ülkelere Gaziantep'te bantlı tepki

Eylemden detaylar

Mazlum Protesto Sivil Toplum İsrail Saldırı 

-Genel Detaylar
-Açıklama

( GAZİANTEP )- 200 ülkeyi temsilen 200 genç ağızlarını bantlayarak sessiz eylem yaptı GAZİANTEP

- İsrail'in Kudus'e saldırılarına sessiz kalan ülkeler Gaziantep’te 200 gencin sessiz eylemi ile protesto edildi. 200 farklı ülkeyi temsil eden gençler, ağızlarını bantlayarak Filistin'e destek verdi. Gaziantep Üniversitesinde düzenlenen sessizlik eylemine farklı ülkenin vatandaşı olan 200 genç katıldı.
İsrail tarafından Filistinlilere yönelik yapılan saldırıları kınayan gençler, İsrail zulmüne sessiz kalan ülkelere sessizlik eylemi yaparak tepki gösterdi. Çok sayıda STK ve Gençlik Platformlarının da katıldığı eylemde ağızlarına siyah bant ve siyah maskeler takan grup, Filistin’e destek çağrısında bulundu. “Dünyanın sessizliğini sessizlikle protesto etmeye karar verdik” Eylem sonrası açıklamalarda bulunan Değerler Eğitim ve Gönüllü Kuruluşları Koordinatörü Ömer Faruk Ceylan, Filistin’deki ölümlere sessiz kalanları sessizlik eylemi ile protesto ettiklerini dile getirerek, “ Gaziantep’te bulunan genç sivil toplum kuruluşları, üniversitelerimizde bulunan öğrenci toplulukları ve bütün bunlardan öte gençler olarak dünyanın herhangi bir yerindeki yaşıtlarımızın, erkeklerin, kadınların, çocukların öldürülmesine karşı dünyanın sessizliğini sessizlikle protesto etmeye karar verdik. Buradan bütün herkese sesleniyoruz. Vicdanı, merhameti, ailesi, çocuğu olan herkese sesleniyoruz. Dünyadaki bütün sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunuyoruz. Dünyada yaşanan baskılara, ölümlere karşı hep birlikte o acıların sesi olalım. Sesi olalım ki, yarın çocuklarımıza evlatlarımıza daha güzel bir dünya bırakabilelim. Hırslarımızı, düşüncelerimizi, siyasi ve ırksal farklılıklarımızı bir kenara bırakarak nerede bir mazlum varsa nerede bir zulüm varsa nerede haksızlık ve ölüm varsa ona hep beraber ses olup dünyada yaşanan sıkıntıları ve acıları artık sonlandıralım” diye konuştu.
Eylemin ardından gençler, olaysız bir şekilde dağıldı. (AD-SD-
İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement