- İsrail, Suriye’deki İranlı milisleri hedef aldı

-Siren ve patlama sesleri



( ŞAM ) ŞAM



- İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları, Suriye’nin güneyindeki Quneitra bölgesinde bulunan rejim güçleri ve İranlı milisleri hedef aldı. İsrail’in Suriye’ye yönelik hava saldırıları devam ediyor. Suriye medyasında yer alan haberlerde, İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının Suriye’nin güneyinde yer alan Quneitra bölgesine hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Haberlerde, Suriye hava savunma sistemlerinin saldırıya anında karşılık verdiği aktarılırken, can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Saldırı sonucu yaşanan patlama seslerinin başkent Şam’da bulunan Şam Havalimanı’ndan duyulduğu öne sürüldü. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada ise, hava saldırısının İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'den yapıldığı, rejime bağlı birlikler ve İranlı milislere ait askeri bir karakolun hedef alındığı ifade edildi. İsrail tarafından ise saldırıya ilişkin henüz açıklama gelmedi. (ABA-MÇ-Y)



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