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- İsrail savaş uçaklarından Gazze'ye hava saldırısı
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
- İsrail savaş uçaklarından Gazze'ye hava saldırısı

- İsrail savaş uçaklarından Gazze'ye hava saldırısı

İsrail savaş uçaklarının saldırısından görüntüler

( GAZZE ) GAZZE

Hava Saldırısı Savaş Altın İsrail Saldırı 


- İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine hava saldırısı düzenledi.
İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine hava saldırısı düzenledi.
Filistinli kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki Filistin direniş gruplarına ait mevzilere hava saldırıları düzenlendiğini aktardı. Saldırı sırasında büyük patlama sesleri duyulduğu belirtildi. İsrail Ordusu yaptığı açıklamada, durumu değerlendirdikten sonra Gazze'ye takviye birliklerin gönderildiğini ifade etti.
İsrail güçlerinden Gazze’deki gösterilere müdahale: 41 Filistinli yaralandı Mescid-i Aksa'nın 1969'da fanatik bir Yahudi tarafından yakılmasının 52'nci yılı nedeniyle abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında dün düzenlenen gösterilerde 2'si ağır 41 Filistinlinin yaralandığı açıklanmıştı. Gösteriler sırasında bir İsrail askerinin Gazze'den açılan ateş sonucu başından yaralandığı ve durumunun ağır olduğu belirtilmişti. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, dün akşam Gazze'nin doğu sınırında meydana gelen olayları hakkında konuşma yapmıştı. Gazze'deki olayların tehlikeli olduğunu belirterek, "İsrail'den yanıt gelecek ve şu anda hassas saatlerdeyiz" demişti.
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