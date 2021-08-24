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- İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ni vurdu
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
- İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ni vurdu

- İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ni vurdu

-İsrail’e düzenlenen hava saldırısından görüntüler

( GAZZE ) GAZZE

Hava Saldırısı Yangın İsrail Tarım Arazisi Saldırı 


- İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi.
İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında Filistin direniş gruplarına ait bir mevzi ile Gazze’nin doğusundaki Al-Zaytoun Mahallesi'nde bir tarım arazisinin hedef alındığı belirtildi. Saldırıda yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken, İsrail medyası, hava saldırılarının Gazze'den İsrail'e yangın çıkaran balonların fırlatılmasına yanıt olarak düzenlendiğini ifade etti.
(ABA-SO-D)
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