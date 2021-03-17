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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- İsrail, Şam’ı vurdu

- İsrail, Şam’ı vurdu

Saldırı anı

Mühimmat Deposu Patlama Sesi Başkent İsrail Saldırı 

-Şam’dan detay

( ŞAM ) ŞAM

- İsrail, Suriye'nin başkenti Şam’da füze saldırısı gerçekleştirdi. İsrail, gece saatlerinde kontrolündeki Golan Tepeleri'nden Suriye'nin başkenti Şam'a yönelik bir füze saldırısı düzenledi.
Saldırıda ölü veya yaralıya ilişkin bilgi verilmezken bölgede büyük bir patlama sesi duyuldu. Patlama seslerinden sonra art arda küçük patlamaların olduğu da aktarıldı. Suriye basını, atılan füze Suriye Hava Savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıkladı.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise, İsrail’in İran müttefikine ait 2 mühimmat deposunu hedef aldığını kaydetti.

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