- İsrail polisinden şiddet olaylarını protesto eden Filistinlilere müdahale: 11 yaralı

-Polis müdahalesinden görüntüler



( TEL AVİV ) TEL AVİV



- İsrail polisinin, ülkede artan şiddet olayları nedeniyle protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 11 kişi yaralanırken, 6 kişi de gözaltına alındı. İsrail'de Filistinliler, ülkede artan şiddet olayları nedeniyle Umm al-Fahm şehrinde protesto gösterileri düzenlendi.

Göstericiler, İsrail polisinin Arap kentlerinde artan suç oranlarına karşı eylemsizliğini kınayarak, polisi silah tüccarları ve uyuşturucu kaçakçıları ile gizli anlaşma yapmakla suçladı. İsrail polisi, Filistinli göstericilere göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve plastik mermi ile müdahale etti. Polisinin müdahalesi sonucu 11 kişinin yaralandığı ve 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yaralananlar arasında Umm al-Fahm Belediye Başkanı Samir Mahamid'in bulunduğu ifade edildi. Arap kentlerinde 2021 yılı başından bu yana şiddet olayları nedeniyle en az 15 kişinin öldürüldüğü belirtildi.



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