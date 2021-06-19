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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- İsrail polisinden Kudüs'te Filistinlilere müdahale: 2 gözaltı

- İsrail polisinden Kudüs'te Filistinlilere müdahale: 2 gözaltı

İsrail polisinin Filistinlilere müdahalesi

( KUDÜS ) KUDÜS

Polis Protesto Bild İsrail 


- İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Hazreti Muhammed’e (s.a.v.) yönelik hakaretini Kudüs’te protesto eden Filistinlilere müdahale ederek, 2 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail polisinin, Filistinlilere yönelik müdahaleleri devam ediyor. Kudüs’te yaşayan Filistinliler, fanatik Yahudilerin Hazreti Muhammed’e yönelik hakaretini protesto etmek için Bab al-Amud Meydanı'nda bir araya geldi. İsrail polisi, fanatik Yahudileri protesto eden Filistinlilere müdahale etti. Filistinli kaynaklar, İsrail polisinin gösteriye katılanlara coplarla saldırdığını ve meydanı boşalttığını belirterek, İsrail polisinin 2 kişiyi gözaltına aldığını bildirdi.
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