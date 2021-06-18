Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
- İsrail polisinden Filistinlilere müdahalesinde 9 yaralı

- İsrail polisinden Filistinlilere müdahalesinde 9 yaralı

Mescid-i Aksa'dan görüntü

Hastane Ümmet Protesto Ses Bombası İsrail 

-İsrail polisinin müdahalesi
-Detay

( KUDÜS ) KUDÜS

- İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Hazreti Muhammed’e (s.a.v.) yönelik hakaretini Mescid-i Aksa’da protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 9 Filistinli yaralandı. Kudüs’te yaşayan Filistinliler, fanatik Yahudilerin Hazreti Muhammed’e (s.a.v.) yönelik hakaretini protesto etmek için Cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa’da bir araya geldi. Filistin Bayrakları açan Filistinliler, "Anam babam ve canım sana feda olsun ya Resulallah" ve "Komutanı Muhammed (s.a.v.) olan bir ümmet boyun eğmez" şeklinde sloganlar attı. Protesto gösterisi sırasında İsrail polisi, ses bombası ve gerçek mermi kullanarak Filistinlilere müdahale etti. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin Filistinlilere müdahalesinde 9 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Yaralılardan 3'ü hastaneye kaldırıldı.
İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı! İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement